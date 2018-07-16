Врио губернатора Самарской области выдвинулся на выборы главы региона

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подал документы в региональную избирательную комиссию. Он выдвинулся кандидатом на досрочные губернаторские выборы.

«Сегодня мы нуждаемся в четком определении целей, которые будут разделять все жители Самарской области и выбор цели — это наша общая задача», — приводит «Интерфакс» слова Азарова об избирательной программе.

Он идет на выборы губернатора Самарской области от «Единой России». Кроме действующего руководителя региона кандидатами на выборы выдвинулись первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин, лидер фракции ЛДПР в губернской думе Александр Степанов и руководитель регионального отделения «Справедливой России» Михаил Маряхин.