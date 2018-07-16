ФИФА: Модрич достоин «Золотого мяча» ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте объяснила, почему «Золотой мяч» чемпионата мира 2018 года в России получил полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич, хотя хорваты в финале проиграли со счетом 2:4 национальной команде Франции.

«То, что Хорватия добралась до финального матча, в большой степени является заслугой ее гениальной «десятки». Два забитых мяча и результативная передача — это лишь небольшой довесок к неустанной созидательной работе Модрича в средней части поля, где хорват завязывал атаки, переключал скорости или острыми и своевременными пасами вскрывал оборону соперника благодаря исключительному видению поля. То преимущество, которое в финальном матче поначалу захватили балканцы, также было достигнуто во многом за счет отменных передач Модрича», — говорится в сообщении ФИФА.