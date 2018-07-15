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Россия в списке угроз ЕС заняла второе место после исламистских группировок

13:00, 15.07.2018
Россия в списке угроз ЕС заняла второе место после исламистских группировок
Фото: minsvyaz.ru

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) представил доклад, в котором названы главные вызовы безопасности Евросоюза. Первое место в этом списке среди вызовов занимают радикальные исламистские группировки.

Второе место делит Россия и международные криминальные группы, передает RNS со ссылкой на доклад. На третьем — КНДР.

Отмечается, что в 2008 году европейцы рассматривали Россию как четвертую по величине угрозу, с которой они столкнулись. Но с присоединением Крыма к России восприятие страны изменилось, отмечают эксперты. Рост недоверия к России аналитики также связывают «с враждебными действиями в информационном поле и кибератаками».

Ранее сообщалось, что ЕС продлил экономические санкции ЕС против России до 31 января 2019 года. Решение вступило в силу 9 июля.

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