В Пензе новым руководителем управления муниципального имущества может стать замдиректора департамента ЖКХ
Журналисты назвали нового претендента на пост начальника управления муниципального имущества администрации Пензы. Им может стать замдиректора департамента ЖКХ Денис Леонтьев.
О возможном назначении чиновника сообщает портал 1pnz.ru со ссылкой на источники.
Уход нынешнего руководителя управления Наили Алюшевой подтвердили в пресс-службе мэрии, передает «Пенза Взгляд».
На сайте администрации опубликовано сообщение о награждении Алюшевой мэром Пензы Виктором Кувайцевым. Накануне он вручил чиновнице медаль «За созидание во благо Пензы».ОбществоВласть
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