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В Пензе новым руководителем управления муниципального имущества может стать замдиректора департамента ЖКХ

11:23, 15.07.2018
В Пензе новым руководителем управления муниципального имущества может стать замдиректора департамента ЖКХ
Фото: penza-gorod.ru

Журналисты назвали нового претендента на пост начальника управления муниципального имущества администрации Пензы. Им может стать замдиректора департамента ЖКХ Денис Леонтьев.

О возможном назначении чиновника сообщает портал 1pnz.ru со ссылкой на источники.

Уход нынешнего руководителя управления Наили Алюшевой подтвердили в пресс-службе мэрии, передает «Пенза Взгляд».

На сайте администрации опубликовано сообщение о награждении Алюшевой мэром Пензы Виктором Кувайцевым. Накануне он вручил чиновнице медаль «За созидание во благо Пензы».

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