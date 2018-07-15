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В Удмуртии оштрафовали директора «Водоканала» из-за неухоженных водонапорных башен

10:35, 15.07.2018

Прокуратура Удмуртии добилась наказания для директора ООО «Водоканал» в Игринском районе республики. Он оштрафован за нарушения условий содержания водонапорных башен.

Надзорное ведомство проверило состояние арендуемых водопроводных систем. Установлено, что компания не разработала проекты зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения, передает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Также территории были не спланированы для отвода поверхностного стока воды, не озеленены, не ограждены и не обеспечены охраной.

Происшествия Удмуртия
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