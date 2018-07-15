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Трамп заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году

06:59, 15.07.2018
Трамп заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году
Фото: wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп объявил о желании участвовать в президентской гонке в 2020 году .

«Я решительно настроен. Выглядит так, что все этого хотят тоже», — приводит «РИА Новости» слова американского президента.

На вопрос видит ли Трамп кого-то среди демократов, кто мог бы составить ему конкуренцию, он ответил отрицательно.

«Нет, я не вижу никого. Я их всех знаю, у них никого нет… У них нет правильного кандидата», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что не сомневается во вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года.

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