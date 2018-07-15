Черногорские полицейские нашли у побережья 1,3 тонны марихуаны

Полиция Черногории обнаружила у южного побережья Адриатического моря вблизи границы с Албанией более 1,3 тонны марихуаны в пакетах, которые плавали в воде.



«На расстоянии около 11 морских миль от впадения в море реки Бояны было замечено большое количество пакетов, которые плавали по волнам», — передает «РИА Новости» со ссылкой на управление полиции республики.

Наркотики в море первыми заметили сотрудники пограничной полиции. В район были высланы патрульные катера.

«На месте были обнаружены и собраны 62 пакета с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета, предположительно, марихуаной, общей массой 1,333 тонны», — уточнило ведомство.

В настоящее время ведут поиск лиц, которые могли перевозить найденные в море наркотики.