Черногорские полицейские нашли у побережья 1,3 тонны марихуаны
Полиция Черногории обнаружила у южного побережья Адриатического моря вблизи границы с Албанией более 1,3 тонны марихуаны в пакетах, которые плавали в воде.
«На расстоянии около 11 морских миль от впадения в море реки Бояны было замечено большое количество пакетов, которые плавали по волнам», — передает «РИА Новости» со ссылкой на управление полиции республики.
Наркотики в море первыми заметили сотрудники пограничной полиции. В район были высланы патрульные катера.
«На месте были обнаружены и собраны 62 пакета с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета, предположительно, марихуаной, общей массой 1,333 тонны», — уточнило ведомство.
В настоящее время ведут поиск лиц, которые могли перевозить найденные в море наркотики.Происшествия
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