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Пенза получит на подготовку к зиме 20 миллионов рублей из областного бюджета

16:15, 13.07.2018
Пенза получит на подготовку к зиме 20 миллионов рублей из областного бюджета
Фото: penza-gorod.ru

Депутаты Заксобрания Пензенской области одобрили изменения в бюджете региона. В том числе решено выделить 20 млн рублей на подготовку Пензы к зиме.

Глава администрации города Виктор Кувайцев поблагодарил губернатора Ивана Белозерцева и депутатов регионального парламента за поддержку, передает пресс-служба администрации города.

Также сегодня Законодательное собрание региона приняло решение поддержать федеральный законопроект об увеличении пенсионного возраста.

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