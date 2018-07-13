Пенза получит на подготовку к зиме 20 миллионов рублей из областного бюджета
Депутаты Заксобрания Пензенской области одобрили изменения в бюджете региона. В том числе решено выделить 20 млн рублей на подготовку Пензы к зиме.
Глава администрации города Виктор Кувайцев поблагодарил губернатора Ивана Белозерцева и депутатов регионального парламента за поддержку, передает пресс-служба администрации города.
Также сегодня Законодательное собрание региона приняло решение поддержать федеральный законопроект об увеличении пенсионного возраста.ЭкономикаБюджетОбществоВласть
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