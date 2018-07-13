На портале госуслуг РТ появилась возможность узнать об эвакуированном автомобиле

На портале госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ» появилась возможност узнать о местонахождении своего автомобиля, в том случае если его эвакуировали на штрафстоянку

Для получения сведений в разделе «Эвакуация» необходимо заполнить данные о государственном номере, регионе, номере свидетельства о регистрации транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ, автомобилистам нужно учесть, что информация по эвакуированным транспортным средствам появляется в базе данных только после доставки автомобиля на спецстоянку.



Ранее в Госдуме предложили информировать владельцев о возможной эвакуации их автомобиля по СМС.