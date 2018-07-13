ФК «Уфа» проиграл «Мюнхену-1860»

Футбольный клуб «Уфа» сыграл первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в австрийском Майрхофене, соперником нашей команды стал немецкий футбольный клуб из города Мюнхен — «Мюнхен-1860», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Уфа», имея игровое и территориальное преимущество, не смогла распечатать ворота соперника, свои моменты упустили Кротов, Обляков, Слай, Йокич и другие «горожане». Немцы, в свою очередь, отличились единожды, гол за 10 минут до конца матча забил Алессандро Абрушиа, выйдя один на один с вратарем уфимцев Шелией.

Следующий контрольный матч уфимцы проведут в пятницу, 13 июля, с чешской командой «Пршибрам».