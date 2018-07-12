Все допинг-пробы взятые на ЧМ-2018 оказались отрицательными

Допинг-пробы спортсменов, собранные до начала и во время проведения чемпионата мира по футболу в России, оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Антидопинговая программа тестирования началась еще в январе нынешнего года. Под наблюдение за это время попали более чем 1500 футболистов, в числе которых были все потенциальные участники ЧМ-2018.

С начала программы было проанализировано 3895 допинг-проб. Отмечается, что каждый игрок сборной, дошедшей до полуфинала турнира был проверен 4 раза, а некоторым футболистам пришлось пройти процедуру 8 раз. Ни одна из взятых проб не оказалась положительной.

Напомним, ранее немецкий телеканал Bild сообщал, что российские футболисты применяли во время ЧМ-2018 допинг.