«Уфа-2» крупно проиграла челнинцам в рамках подготовки к сезону

В Набережных Челнах состоялся контрольный матч между «Уфой-2» и хозяевами поля ФК «КАМАЗ». Напомним, ранее эти команды играли в Уфе в таком же спарринге, и тогда была зафиксирована ничья — 0:0.

«Уфимцы проводили матч на фоне серьезных физических нагрузок. В первом тайме более опытная команда из Татарстана дважды поразила ворота «Уфы-2», во второй половине игры футболисты «КАМАЗа» увеличили свое преимущество, отправив еще три мяча в ворота нашей молодой команды», — сообщает пресс-служба уфимской команды.

«Уфа-2» продолжает подготовку к старту во втором дивизионе ПФЛ зоны «Урал — Приволжье».