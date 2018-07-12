Линус Умарк: «Чтобы хорошо выступить в сезоне — необходимо много работать»

Игроки ХК «Салават Юлаев» в полном составе собрались на «Уфа-Арене» и провели первое общекомандное собрание в раздевалке. В рамках встречи нынешней предсезонки были представлены все новички команды, а тренеры рассказали игрокам о задачах на предстоящий сезон.

Лучший бомбардир команды швед Линус Умарк поделился с пресс-службой о том, как провел отпуск, и ожиданиями от предстоящего сезона:

— Рад возвращению в Уфу. Прекрасно провел отпуск вместе с семьей. Занимался в зале, играл почти каждый день в паддл-теннис, принял участие в двух турнирах. Надеюсь, в этом году старт в сезоне будет лучше. Но самое важное сейчас — хорошо провести сборы, стать сплоченной командой. Чтобы хорошо выступить в сезоне — необходимо много работать.