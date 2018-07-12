В России запустят мобильное приложение для самозанятых

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в РФ запустят мобильное приложение, в котором самозанятые смогут перечислять часть доходов государству.

Проект стартует 1 января 2019 года в четырех регионах.

«Запустим мобильное приложение, с помощью которого все самозанятые смогут сами перечислять часть доходов в бюджет», — заявила она в интервью «Комсомольской правде».

Ранее стало известно, что с 2019 года для самозанятых введут единый платеж с выручки. В него включат налог и страховые взносы. Сбор составит 3%, если услуги оказываются физическому лицу, и 6% — если юридическому.