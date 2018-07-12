Госдума обязала предприятия устанавливать счетчики выбросов загрязняющих веществ

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, обязывающий крупные предприятия оснащать с 1 января 2019 года источники выбросов и сбросов загрязняющих веществ системами непрерывного автоматического контроля.

Отмечается, что средства измерения на производстве должны устанавливаться непосредственно на источнике, позволяя получать информацию в онлайн-режиме. Данные, полученные со счетчиков, будут направляться в Росприроднадзор для оперативного реагирования в случае превышения допустимых объемов воздействия на окружающую среду. Также эта информация будет размещена в открытом доступе.

Поправки разработаны Минприроды России в целях развития норм природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что качество казанского воздуха начали отслеживать на новых приборах.