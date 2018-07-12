В Мордовии упал купол уникального храма

В Мордовии, в селе Луньга-Майдан, упал купол храма, построенного в конце XIX века. Деревянный храм считался украшением села, но не восстанавливался.

Купол упал не на дорогу, а в кусты, пишут «Известия Мордовии» со ссылкой на местную газету. Настоятель местной церкви распорядился занести обломки в здание.

Храм в селе был построен в 1890 году. Он был закрыт в начале XX века. До семидесятых годов служил складом. Он начал гнить после того, как в 70-х годах у здания оторвало часть крыши. Первый купол обвалился в 1989 году.