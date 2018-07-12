В Уфе расстрелявшего ТЦ «Меркурий» подростка приговорили к 2 годам условно

В Уфе суд признал 18-летнего подростка виновным в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия. Он приговорен к 2 годам лишения свободы условно.

Установлено, что в октябре 2017 года подросток ехал с друзьями на автомобиле. Увидев возле входа в ТЦ «Меркурий» знакомого, он произвел несколько выстрелов из травматического пистолета, передает пресс-служба прокуратуры.

В результате были разбиты фасадные стекла здания. Ущерб оценили в 193 тысячи рублей.

Напомним, что в июле из ТЦ «Меркурий» были эвакуированы более 500 человек. Таким образом была проведена проверка безопасности.