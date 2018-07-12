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Самая большая пенсия после повышения возрастного порога составит 34 тысячи рублей — Минтруд РФ

10:12, 12.07.2018 3
Самая большая пенсия после повышения возрастного порога составит 34 тысячи рублей — Минтруд РФ
Фото: pixabay.com

После повышения в России пенсионного возраста максимальный размер ежемесячных выплат составит 34 тыс. рублей.

Отмечается, что в случае принятия закона станет возможным обеспечить среднюю страховую пенсию на уровне 40% от среднего заработка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты России Андрея Пудова.

Напомним, комитет Госдумы по труду и социальной политике планирует рассмотреть правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста 17 июля.

ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:26
    Вопрос на миллион, а какой доход должен быть что бы получать максимальную пенсию.
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    Анонимно 11:34
    Более миллиона в год
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  • Анонимно 11:31
    Вопрос: какую пенсию будут получать депутаты и министры? Пусть тоже расскажут.
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