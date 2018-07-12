Самая большая пенсия после повышения возрастного порога составит 34 тысячи рублей — Минтруд РФ

После повышения в России пенсионного возраста максимальный размер ежемесячных выплат составит 34 тыс. рублей.

Отмечается, что в случае принятия закона станет возможным обеспечить среднюю страховую пенсию на уровне 40% от среднего заработка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты России Андрея Пудова.

Напомним, комитет Госдумы по труду и социальной политике планирует рассмотреть правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста 17 июля.