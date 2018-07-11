Госдума приняла закон об обязательной маркировке табачных изделий

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об обязательной маркировке табачных изделий с 1 марта 2019 года.

Документ устанавливает, что учет производства табачных изделий, их перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или через границу РФ, оптовая и розничная торговля и отслеживание оборота производственного оборудования происходит на основании данных таможенного и налогового учета, а также систем, созданных для информационного обеспечения маркировки товаров средствами идентификации.

Кроме того, законом уточняется понятие «табачные организации», пишет «Интерфакс».

Напомним, что в России с 1 июля повысились акцизы на сигареты и папиросы. Рост составил 10% — до 1,718 тыс. рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, но не менее 2,335 тыс. рублей за тысячу штук.