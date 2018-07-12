«Уфа» сыграет первый контрольный матч на вторых сборах лета-2018

В четверг, 12 июля, ФК «Уфа» проведет первый контрольный поединок на третьих учебно-тренировочных сборах межсезонья. На этот раз уфимцы проводят подготовку к сезону в австрийском Майрхофене. Сегодняшним соперником будет немецкий «Мюнхен-1860». Игра начнется в 19.00 мск.

На предыдущих сборах в Леоганге (Австрия) подопечные Сергея Томарова провели четыре контрольных матча. Сначала уступили софийскому ЦСКА — 1:2, затем вырвали победу у румынской «Университати» — 3:2, крупно проиграли «Ред Булл Зальцбургу» — 0:3, и сыграли вничью с немецким клубом уровня любительского дивизиона «Юрдингеном-05» — 1:1.

