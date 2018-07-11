В Нижегородской области суд отобрал квартиру у муниципального депутата

Нижегородский областной суд подтвердил необходимость забрать квартиру стоимостью 2 млн рублей у депутата Арзамасской городской думы, не подтвердившего источники средств на ее приобретение.

Областной суд подтвердил решение предыдущей инстанции, передает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее депутат предоставил декларации о доходах за 2016 год. Согласно документам, он приобрел за 2 млн рублей квартиру. Однако эта сумма превышает его семейные доходы за 3 года.

В апреле 2018 года Арзамасский горсуд решил забрать квартиру в пользу государства. Однако депутат обжаловал решение. Теперь же оно утверждено и апелляционной инстанцией.