Генералов стал акционером торгового дома «Сделано в Удмуртии»

Гендиректор АО «Корпорация развития Удмуртии» Дмитрий Генералов стал совладельцем ТД «Сделано в Удмуртии». Его доля в уставном капитале общества составляет 0,1%.

Остальные 99,9% принадлежат Корпорации развития Удмуртии, пишет «Коммерсант».

Напомним, что торговый дом был организован в апреле этого года. Его возглавила Ольга Стяжкина.

Сама корпорация также создана недавно. Минимущества республики зарегистрировало компанию в декабре 2017-го.