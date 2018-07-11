Муниципальные власти сами назначат УК «бесхозным» домам

Муниципальные власти сами назначат временные управляющие компании (УК) «бесхозным» домам. Соответствующий проект предложил Минстрой РФ. Идею уже поддержало Минэкономразвития.

Отмечается, что мера будет приниматься, если собрание жильцов по выбору УК или открытый конкурс не состоялись. Компания будет выполнять свои функции по распоряжению органа местного самоуправления или органов исполнительной власти. Такое распоряжение необходимо издать не позднее пяти рабочих дней после выявления проблемы, сообщают «Известия».

Напомним, собственники жилья записали все татарстанские УК в «твердые троечники». Подробнее об этом — в материале «Реального времени».