Давор Шукер: «Англичане давно ничего не выигрывали и хотят это исправить»

Экс-нападающий сборной Хорватии Давор Шукер, который сейчас возглавляет хорватскую Федерацию футбола, поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала с англичанами:

— Впереди нас ждет сложнейший матч чемпионата, — заявил он «Известиям». — Наш соперник крайне мотивирован и заряжен на победу. Англичане давно ничего не выигрывали и хотят это исправить. Но у нашей сборной такие же планы, и мы постараемся показать себя с лучшей стороны.

Отметим, что сборная Хорватии дебютировала на чемпионатах мира отдельной командой ровно 20 лет назад — в 1998 году во Франции заняла призовое третье место. Шукер тогда стал лучшим бомбардиром.

