Хорват Ивица Олич: «Вся команда сейчас на невероятном кураже»

Экс-нападающий московского ЦСКА Ивица Олич, ныне входящий в тренерский штаб сборной Хорватии, поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2018 против Англии:



— Вся команда сейчас на невероятном кураже и чувствует, что может обыграть любого соперника. Ребята находятся в самом лучшем расположении духа. Все понимают, что против англичан играть будет непросто, но верят в успех», — цитируют Олича «Известия».

Второй полуфинал ЧМ-2018 состоится в Москве 11 июля, начало — в 21.00 мск. Накануне первым финалистом стала сборная Франции, обыгравшая бельгийскую команду со счетом 1:0.

