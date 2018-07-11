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Хорват Ивица Олич: «Вся команда сейчас на невероятном кураже»

09:07, 11.07.2018

Экс-нападающий московского ЦСКА Ивица Олич, ныне входящий в тренерский штаб сборной Хорватии, поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2018 против Англии:

— Вся команда сейчас на невероятном кураже и чувствует, что может обыграть любого соперника. Ребята находятся в самом лучшем расположении духа. Все понимают, что против англичан играть будет непросто, но верят в успех», — цитируют Олича «Известия».

Второй полуфинал ЧМ-2018 состоится в Москве 11 июля, начало — в 21.00 мск. Накануне первым финалистом стала сборная Франции, обыгравшая бельгийскую команду со счетом 1:0.

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