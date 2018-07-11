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Депутаты могут отказаться от введения ответственности за исполнение санкций против РФ

02:06, 11.07.2018
Депутаты могут отказаться от введения ответственности за исполнение санкций против РФ
Фото: minsvyaz.ru

Госдума обсуждает возможность отказаться от нормы законопроекта об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории России.

Депутаты рассматривают вариант замены уголовного наказания административной ответственностью или полным отказом от нее. К такому выводу парламентарии пришли «исходя из того диалога, который состоялся с бизнесом, с экспертным сообществом», передает «Интерфакс».

«Во второй части законопроекта (об уголовной ответственности за подстрекательство к введению санкций против РФ – ред.) есть консенсус у всех — у делового сообщества, у экспертов, у депутатов», — заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее анее Госдума перенесла рассмотрение законопроекта об ответственности за исполнение иностранных санкций в России для проведения дополнительных консультаций.

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