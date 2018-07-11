Депутаты могут отказаться от введения ответственности за исполнение санкций против РФ

Госдума обсуждает возможность отказаться от нормы законопроекта об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории России.



Депутаты рассматривают вариант замены уголовного наказания административной ответственностью или полным отказом от нее. К такому выводу парламентарии пришли «исходя из того диалога, который состоялся с бизнесом, с экспертным сообществом», передает «Интерфакс».

«Во второй части законопроекта (об уголовной ответственности за подстрекательство к введению санкций против РФ – ред.) есть консенсус у всех — у делового сообщества, у экспертов, у депутатов», — заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее анее Госдума перенесла рассмотрение законопроекта об ответственности за исполнение иностранных санкций в России для проведения дополнительных консультаций.