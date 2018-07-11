Госдеп США обвинил Иран в планировании терактов через посольства

Представитель госдепа США утверждает, что Иран использует посольства для планирования терактов.



«Мы обсудили (в Саудовской Аравии — ред.), как Иран использует посольства как прикрытие для планирования террористических атак. Самый последний пример — это заговор, который раскрыли бельгийцы», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя госдепа.

США также призвали все страны тщательно проверять дипломатов в иранских посольствах, чтобы обеспечить собственную безопасность стран.

До этого СМИ сообщили о задержании в ФРГ аккредитованного в Вене иранского дипломата в рамках расследуемого дела о подготовке теракта во Франции. Австрия потребовала лишить дипломата иммунитета, а Брюссель, по данным иранского МИД, требует его передачи в Бельгию.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп в ходе предстоящей встречи 16 июля могут договориться о выводе поддерживаемых Ираном войск с территории Сирии.

