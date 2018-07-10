Итоги дня: спасение школьников в Таиланде, переезд Минмолодежи РТ и передача полномочий «Советского»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 10 июля.

Сегодня в Таиланде завершили операцию по спасению 12 школьников и тренера из затопленной пещеры Кхао Луанг. Они пропали 23 июня. Они отправились исследовать пещерный комплекс недалеко от границы с Мьянмой и не смогли выбраться, так как после сильных дождей в пещере поднялся уровень воды. К поискам пропавших присоединился в том числе и глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

Министерство по делам молодежи РТ переедет в двухэтажный особняк Апанаевых в Старо-Татарской слободе на улице Сафьян, 5. На данный момент сотрудники Минмолодежи работают в здании бывшего Министерства по делам молодежи и спорту на улице Петербургской, 12.

«Московский кредитный банк» (МКБ) выиграл конкурс на приобретение обязательств перед клиентами-физлицами банка «Советский», у которого 3 июля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций. МКБ примет на полное банковское обслуживание всех вкладчиков «Советского» не позднее 17 июля 2018 года.

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который уточняет цели деятельности, задачи, функции и полномочия Российской академии наук (РАН). Также нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект о отмене национального и внутрисетевого роуминга в России.

Мадридский «Реал» официально объявил о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус». Решение о трансфере принято по желанию и просьбе 33-летнего португальца. За «Реал» Роналду выступал с 2009 года — тогда он перешел из «Манчестер Юнайтед» за 90 млн евро.