«Адмирал» укрепится игроками «Лады»

«Адмирал» в ближайшее время пополнится тремя российскими нападающими, сообщает «Чемпионат». В клуб из Владивостока перейдут Александр и Василий Стрельцовы, а также Семен Валуйский. Все трое в минувшем сезоне выступали за тольяттинскую «Ладу», которая покинула состав участников КХЛ.

Александр Стрельцов в сезоне-2017/18 провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «-6».

Василий Стрельцов в минувшем сезоне забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу в 22 играх регулярного чемпионата.

27-летний Семен Валуйский отметился 14 (7+7) баллами в 34 встречах регулярного сезона-2017/18.