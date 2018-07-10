В Удмуртии главбух больницы УФСИН отделалась условным сроком по делу о мошенничестве
Можгинский райсуд признал бывшего главного бухгалтера ФКУ «Лечебное исправительное учреждение №2» УФСИН России по Удмуртии виновной в мошенничестве. Она приговорена к 1 году лишения свободы условно.
Установлено, что с марта 2012 года по октябрь 2013 года женщина похитила из кассы учреждения 611 тыс. рублей. Деньги она использовала по собственному усмотрению, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Также бывший главбух больницы УФСИН должна возместить ущерб учреждению.
Согласно данным официального сайта республиканского управления ФСИН, в лечебно-исправительном учреждении содержатся осужденные, больные открытой формой туберкулеза.Происшествия Удмуртия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым