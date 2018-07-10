В Удмуртии главбух больницы УФСИН отделалась условным сроком по делу о мошенничестве

Можгинский райсуд признал бывшего главного бухгалтера ФКУ «Лечебное исправительное учреждение №2» УФСИН России по Удмуртии виновной в мошенничестве. Она приговорена к 1 году лишения свободы условно.

Установлено, что с марта 2012 года по октябрь 2013 года женщина похитила из кассы учреждения 611 тыс. рублей. Деньги она использовала по собственному усмотрению, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Также бывший главбух больницы УФСИН должна возместить ущерб учреждению.

Согласно данным официального сайта республиканского управления ФСИН, в лечебно-исправительном учреждении содержатся осужденные, больные открытой формой туберкулеза.