Итоги дня: уход Джонсона с поста главы МИД Британии, инаугурация Эрдогана и задержание проректора КНИТУ-КАИ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 9 июля.

Сегодня глава МИД Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке. Его уход произошел спустя несколько дней после того, как премьер-министр страны Тереза Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку Джонсона и других министров, если они попытаются сорвать план кабинета министров по плавному выходу из Евросоюза.

Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции. Церемония инаугурации состоялась в Великом национальном собрании Турции. Российскую делегацию на мероприятии возглавлял председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Отметим, на инаугурации присутствовал и президент РТ Рустам Минниханов.

В понедельник стало известно о задержании проректора по развитию КНИТУ-КАИ Виктора Гуреева. Он привлечен к ответственности по делу о бюджетном хищении при исполнении контракта в размере не менее 90 млн рублей.

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и экс-футболист Огнен Вукоевич принесли извинения за свое видеообращение после матча 1/4 финала против команды России, в котором кричали «Слава Украине!» и «Это для Украины и «Динамо». Кроме того, футбольный союз Хорватии принял решение, что Вукоевич покинет делегацию страны на турнире.

Суд Усть-Лабинска в Краснодарском крае сегодня удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли) и взыскал с каждого по 500 тыс. рублей. Они обвинялись в раскрытии информации о частной жизни бизнесмена.