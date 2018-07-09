Владимир Жарков: «Была возможность познакомиться с Уфой поближе»

Один из новичков уфимского «Салавата Юлаева» Владимир Жарков рассказал об Уфе и своей подготовке к новому сезону в составе уфимцев:



— Все хорошо. У меня много друзей живет в Уфе – приглашали в гости, поэтому была возможность познакомиться с городом поближе. Город тихий и спокойный, и при этом есть места, где можно хорошо провести время. Погода прекрасная.

Каждый готовится по-своему, лично у меня была возможность прилететь в Уфу раньше. Тем более нужно было решить бытовые вопросы, встретиться с тренером и руководством команды.

Я хорошо отдохнул и физически чувствую себя отлично. Четыре недели тренировался по индивидуальной программе и готов к началу сборов, — пояснил нападающий.