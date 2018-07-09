Утонувшая на городском пляже в Саратове девочка оказалась цыганкой

Обнаруженная на городском пляже Саратова 11-летняя девочка оказалась цыганкой.

Тело было найдено в воскресенье, 8 июля, на пляже «Городские пески». По предварительной версии, тело вынесло на берег, в воде оно находилось не менее суток. Следов насильственных действий обнаружено не было.

Впоследствии девочку опознали – она жила в цыганской семье, пишет «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент выясняются все детали трагедии, в том числе и точная причина смерти ребенка.

Напомним, в Саратовской области ежедневно тонут два человека. Всего с начала купального сезона в регионе погибло 28 человек.



