Башкирский гроссмейстер Александр Георгиев возглавил мировой рейтинг

Всемирная федерация шашек опубликовала рейтинг-лист на 1 июля 2018 года, который возглавил уфимец, 9-кратный чемпион мира, Александр Георгиев, сообщает Федерация шашек Республики Башкортостан.

У Георгиева 2426 рейтинговых очка. Второй в списке — действующий чемпион мира Александр Шварцман (2419), третий — победитель финала Кубка Мира 2017 в Уфе Алексей Чижов (2412).

Рейтинг-лист ФМЖД обновляется через каждые три месяца, по итогам прошедших в этот отрезок времени соревнований.

Александр Георгиев в мае выиграл международный турнир «Салоу Опен» (Испания), в июне — этап Кубка Мира «Open Flevoland».