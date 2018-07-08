Бывший пермский чиновник стал совладельцем сети кофеен в США

Экс-заместитель главы администрации губернатора Пермского края Кирилл Маркевич стал совладельцем сети кофеен в Нью-Йорке.

Бывший чиновник появился в эфире телеканала RTVI, где выступил в качестве эксперта в передаче, посвященной экономике США и политике Трампа. Маркевича представили как «русскоязычного предпринимателя».

Напомним, Кирилл Маркевич занимал пост заместителя главы краевой администрации в 2014-2015 годах. Он также владел медиа-холдингом, который в 2016 году продал и эмигрировал в США.