Саратовская таможня пополнила бюджет России на 4,4 млрд рублей

За первые шесть месяцев 2018 года саратовская таможня пополнила государственную казну на 4,4 млрд рублей.

В июне таможенники перечислили в бюджет 759 млн рублей, из которых импорт составил 734 млн рублей, а экспорт — около 3 млн рублей, пишет пресс-служба ведомства.

Как добавили в таможне, контрольный показатель по исполнению плана по перечислению доходов выполнен на 100,01%.

Напомним, ранее саратовская таможня обвинила иностранную компанию в неуплате 68 млн рублей.