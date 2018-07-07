Новости экономики

11:33 МСК
Новости раздела
Экономика

Саратовская таможня пополнила бюджет России на 4,4 млрд рублей

09:05, 07.07.2018
Саратовская таможня пополнила бюджет России на 4,4 млрд рублей
Фото: pixabay.com

За первые шесть месяцев 2018 года саратовская таможня пополнила государственную казну на 4,4 млрд рублей.

В июне таможенники перечислили в бюджет 759 млн рублей, из которых импорт составил 734 млн рублей, а экспорт — около 3 млн рублей, пишет пресс-служба ведомства.

Как добавили в таможне, контрольный показатель по исполнению плана по перечислению доходов выполнен на 100,01%.

Напомним, ранее саратовская таможня обвинила иностранную компанию в неуплате 68 млн рублей.

ЭкономикаБюджет
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем