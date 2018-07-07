Экс-советник президента США пожаловался на желание Трампа дружить с Путиным

Экс-советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер пожаловался на желание Дональда Трампа подружиться с Владимиром Путиным.



«Президент считает, что он может дружить с Путиным. Не знаю, почему он так думает и зачем ему это нужно», — заявил Макмастер.

В общении с мировыми лидерами Трамп больше склонен полагаться на не политическую традицию, а на личное взаимодействие с ними, передает «Интерфакс».

Отмечается, что многие высокопоставленные лица в США и за пределами обеспокоены тем, что на фоне подготовки к встрече с Путиным в Хельсинки Трамп вновь заявляет о необходимости сократить американские расходы на НАТО.



Ранее сообщалось, что Путин и Трамп в ходе предстоящей встречи 16 июля могут договориться о выводе поддерживаемых Ираном войск с территории Сирии.