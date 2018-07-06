Новости экономики

21:38 МСК
Новости раздела
Экономика

ЦБ пообещал выпустить монету «1/2 рубля» в случае выхода России в полуфинал ЧМ-2018

16:18, 06.07.2018
ЦБ пообещал выпустить монету «1/2 рубля» в случае выхода России в полуфинал ЧМ-2018
Фото: ЦБ РФ

Центробанк пообещал выпустить монету в «1/2 рубля», если сборная России выйдет в полуфинал чемпионата мира по футболу.

«Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету «1/2 рубля». Болеем за наших!» — говорится в сообщении регулятора во «ВКонтакте».

Матч за выход в полуфинал ЧМ-2018 между Россией пройдет завтра в Сочи. Игра начнется в 21.00.

ЭкономикаФинансы
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем