ЦБ пообещал выпустить монету «1/2 рубля» в случае выхода России в полуфинал ЧМ-2018

Фото: ЦБ РФ

Центробанк пообещал выпустить монету в «1/2 рубля», если сборная России выйдет в полуфинал чемпионата мира по футболу.

«Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету «1/2 рубля». Болеем за наших!» — говорится в сообщении регулятора во «ВКонтакте».

Матч за выход в полуфинал ЧМ-2018 между Россией пройдет завтра в Сочи. Игра начнется в 21.00.