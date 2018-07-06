Путин заявил, что благодаря ЧМ-2018 рухнули многие стереотипы о России

Президент Владимир Путин заявил, что благодаря приезду иностиранных болельщиков на чемпионат мира по футболу рухнули многие стереотипы о России.



«Так называемые «народные журналисты», которые работают в личном качестве в соцсетях, они как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули», — заявил он во время встречи с легендами мирового футбола в Кремле.

Люди, как добавил глава государства, «увидели, что Россия — это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто в нее приезжает».



«Мы хорошо знаем, что фанаты во многих странах ведут себя по-разному, я ничего не буду комментировать. Но наши любители футбола воспринимают тех, кто к нам приехал поболеть за свои команды, как друзей, как людей общей расширенной футбольной семьи», — цитирует Путина «Интерфакс».

Ранее болельщик из Великобритании пристыдил английские СМИ за недостоверную информацию о России.