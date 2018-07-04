Сантос Рони: «Казань — город с большим количеством мусульман, здесь другая культура»

Бывший нападающий «Рубина» Сантос Рони в преддверии приезда сборной Бразилии в столицу Татарстана в интервью одному бразильскому изданию поделился мнением о Казани и ее жителях.

«В мое время было очень сложно найти квартиру, потому что они были очень старыми. Затем город начал развиваться, они построили торговые центры и сеть отелей, а когда я ушел, сделали еще один стадион. Казань — это город с большим количеством мусульман, где другая культура, люди более закрыты. Мы чувствовали это в повседневной жизни людей», — сказал Рони.

Напомним, 6 июля состоится последний матч чемпионата мира в Казани. В рамках 1/4 финала сборная Бразилии сразится с командой Бельгией.