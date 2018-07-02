Дмитрий Кириченко: «С хорватами чуть больше придется атаковать»

Бывший нападающий сборной России, тренер ФК «Уфа» Дмитрий Кириченко оценил выступление подопечных Станислава Черчесова в матче с испанцами в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Эмоции от такого матча, как и у всей страны, самые положительные. Гордость за такую сборную. Испанцев мы сумели обыграть за счет организованности в обороне и за счет самопожертвования с самоотдачей. Хорваты с нами, думаю, будут чуть больше играть первым номером, но здесь, я думаю, мы уже более активно будем в атаке, потому что с Испанией по-другому было тяжелее сыграть, чем так, как сборная сыграла. У испанцев хороший контроль мяча всегда был.