Fitch подтвердило рейтинги Нижнего Новгорода
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области в иностранной и национальной валютах на уровне «BB».
Прогноз рейтингов обоих регионов — «стабильный», передает «Интерфакс».
Аналитики агентства прогнозируют для Нижнего Новгорода сохранение устойчивых операционных показателей и умеренного уровня прямого риска в среднесрочной перспективе.
При этом отмечается умеренная диверсификация экономики и ее склонность к цикличности, а также высокая концентрация профиля сроков погашения задолженности.Экономика
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