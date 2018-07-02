Fitch подтвердило рейтинги Нижнего Новгорода

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области в иностранной и национальной валютах на уровне «BB».

Прогноз рейтингов обоих регионов — «стабильный», передает «Интерфакс».

Аналитики агентства прогнозируют для Нижнего Новгорода сохранение устойчивых операционных показателей и умеренного уровня прямого риска в среднесрочной перспективе.

При этом отмечается умеренная диверсификация экономики и ее склонность к цикличности, а также высокая концентрация профиля сроков погашения задолженности.