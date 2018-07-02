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Fitch подтвердило рейтинги Нижнего Новгорода

12:59, 02.07.2018
Fitch подтвердило рейтинги Нижнего Новгорода
Фото: google.ru/maps/скриншот

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области в иностранной и национальной валютах на уровне «BB».

Прогноз рейтингов обоих регионов — «стабильный», передает «Интерфакс».

Аналитики агентства прогнозируют для Нижнего Новгорода сохранение устойчивых операционных показателей и умеренного уровня прямого риска в среднесрочной перспективе.

При этом отмечается умеренная диверсификация экономики и ее склонность к цикличности, а также высокая концентрация профиля сроков погашения задолженности.

Экономика
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