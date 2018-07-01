ЖФК «Уфа» закончил играть в Кубке России

ЖФК «Уфа» в матче 1/16 финала Кубка России среди женских команд встретился с представителем Высшей лиги ЖФК «Торпедо» из Ижевска и уступил ему.



Первый тайм прошел в обоюдоострой борьбе с равными шансами на успех, но голов зрители так и не увидели.

Во второй половине встречи девушки из Ижевска смогли реализовать свои моменты в голы, а хозяйки поля — нет. Итог матча — 2:0, победа «Торпедо».

Напомним, что в первом раунде Кубка России ЖФК «Уфа» разгромил клуб из Кирова «Динамо-ВятСШОР» — 9:2.

