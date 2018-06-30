Гендиректор «Иннополиса» станет заместителем губернатора Нижегородской области
Гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов покинул свою должность. По неофициальным данным, он займет пост замгубернатора Нижегородской области.
В Минсвязи Татарстана «Реальному времени» подтвердили, что Носов уходит из «Иннополиса».
«Мы подтверждаем, что он покидает свой пост. Куда уходит? Такой информацией мы не обладаем», — сообщили в пресс-службе министерства.
По некоторой информации 40-летний выпускник Кембриджского университета займет кресло заместителя губернатора по экономике, финансам, инвестициям и имуществу.
Эксперты видят в этом назначении перегруппировку сил и усиление команды врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Подробнее читайте в материале «Реального времени».ОбществоВласть
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