Гендиректор «Иннополиса» станет заместителем губернатора Нижегородской области

Гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов покинул свою должность. По неофициальным данным, он займет пост замгубернатора Нижегородской области.

В Минсвязи Татарстана «Реальному времени» подтвердили, что Носов уходит из «Иннополиса».

«Мы подтверждаем, что он покидает свой пост. Куда уходит? Такой информацией мы не обладаем», — сообщили в пресс-службе министерства.

По некоторой информации 40-летний выпускник Кембриджского университета займет кресло заместителя губернатора по экономике, финансам, инвестициям и имуществу.

Эксперты видят в этом назначении перегруппировку сил и усиление команды врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».