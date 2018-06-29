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Шамиль Газизов прокомментировал подготовку «Уфы» к новому сезону

17:13, 29.06.2018

Генеральный директор ФК «Уфа» в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал подготовку уфимцев к новому сезону.

— Все идет без шероховатостей. Ребята работают в охотку. Нам предстоит новый путь, мы играем в еврокубках. Так что «Уфу» ждет очень много матчей. Готовимся. Будем стараться радовать болельщиков и зарабатывать очки для страны. Со стадионом все нормально, лицензия получена.

Мы укомплектованы процентов на 90. У нас сбалансированный состав. Возможно еще точечное усиление, может быть, кто-то уйдет. Ищем игрока в группу атаки. Как, наверное, и все команды не только в России, но и в мире. «Уфа» не исключение, — рассказал Газизов.

СпортФутбол Башкортостан
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