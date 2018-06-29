Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля не превысит 4% — ФАС

Среднее изменение платы за коммунальные услуги по России с 1 июля не превысит 4%.

«Рост размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Российской Федерации с 1 июля не превысит 4%. Однако это не означает, что гражданину придет платежка за коммунальные услуги, сумма в которой подрастет ровно на эту сумму»,— говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Служба отметила, что проценты могут отличаться, но не выходить за значения, установленные правительством для субъекта.

Ранее «Реальное время» выяснило, почем тарифы ЖКХ для населения Татарстана и как они изменятся с 1 июля.