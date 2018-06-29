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Новый пермский футбольный клуб «Звезда» одержал первую победу

08:24, 29.06.2018 3
Новый пермский футбольный клуб «Звезда» одержал первую победу
Фото: ФК "Звезда"

Футбольный клуб «Звезда» одержал первую победу в рамках тренировочного сбора в Крымске.

Пермская команда обыграла клуб «Волгарь» из Астрахани со счетом 2:1. У «Звезды» отличились Александр Субботин и Евгений Тюкалов. У соперников гол забил Онугха.

Стоит отметить, что сборы пермской команды будут проходить до 10 июля. Следующий контрольный матч «Звезда» проведет 3 июля. Потом клубу предстоит показать себя уже в ПФЛ.

Напомним, новая команда была создана краевым правительством в начале этого лета. Таким образом власти планируют возродить клуб «Звезда», существовавший в регионе с 1932 по 1996 годы.

Ранее футбольный клуб «Звезда» прошел лицензирование Российского футбольного союза.

СпортФутбол
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 29 июня
    ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ УМОЕМСЯ И НА ЗВЕЗДУ БУДЕ М ХОДИТЬ А АМКАР КАК ПАМЯТЬ НАВСЕГДА Я БОЛЕЛЬЩИК ТОЙ ЗВЕЗДЫ С 1953Г И АМКАР ЛЮБЛЮ САМОЕ ГЛАВНОЕ РЕБЯТА ЭТО ФУТБОЛ
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  • Анонимно 29 июня
    Наконец то опять наша ЗВЕЗДА
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  • Анонимно 29 июня
    Алигархи начали деньги экономить. Чупраков породил, а поддержать некому, жмоты, все в карманы вкладывает, а нашли бы нормального манагера ещё бы и заработали...
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