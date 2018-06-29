Новый пермский футбольный клуб «Звезда» одержал первую победу

Фото: ФК "Звезда"

Футбольный клуб «Звезда» одержал первую победу в рамках тренировочного сбора в Крымске.

Пермская команда обыграла клуб «Волгарь» из Астрахани со счетом 2:1. У «Звезды» отличились Александр Субботин и Евгений Тюкалов. У соперников гол забил Онугха.

Стоит отметить, что сборы пермской команды будут проходить до 10 июля. Следующий контрольный матч «Звезда» проведет 3 июля. Потом клубу предстоит показать себя уже в ПФЛ.

Напомним, новая команда была создана краевым правительством в начале этого лета. Таким образом власти планируют возродить клуб «Звезда», существовавший в регионе с 1932 по 1996 годы.

Ранее футбольный клуб «Звезда» прошел лицензирование Российского футбольного союза.