Экс-реабилитолог «Уфы» Бурова: приятно быть полезной в тренерском штабе Семака»

Тренер по физической подготовке «Зенита» Мария Бурова, работавшая в «Уфе», рассказала, как оказалась в петербургском клубе, сообщает Sport24.ru.

«Мне очень приятно, что я могу быть полезной в тренерском штабе Сергея Семака. Это уникальный человек. Он предложил перейти в «Зенит», я согласилась. Не раздумывая. Причем могла бы сделать это, даже не дослушав его фразы до места «куда». Если бы речь шла о втором дивизионе — тоже пошла бы. Я человек идейный. Мне важна наполненность пространства вокруг.

Но работать именно в Петербурге будет очень интересно. Самый высокий уровень, как я это называю. Понимаю, что от меня будут ждать результата, и ты в своей пусть и малюсенькой области должен его обеспечить», — приводит слова Буровой «Матч ТВ».