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Ульяновские водители провели акцию «пустая канистра» против повышения цен на бензин

10:16, 28.06.2018
Ульяновские водители провели акцию «пустая канистра» против повышения цен на бензин
Фото: pixabay.com

В Ульяновске водители устроили флешмоб «пустая канистра» против повышения цен на бензин в России.

Порядка 30 автомобилей выстроились вдоль въезда на Президентский мост в городе. Выйдя на обочину дороги, участники акции демонстрировали пустые канистры проезжающим мимо машинам. Мероприятие проходило под наблюдением полицейских, пишет «АиФ-Ульяновск».

Стоит отметить, что подобные «бензиновые флешмобы» проходят в Ульяновске с начала июня. Так, цены на топливо в городе увеличились на 6%, что вызывало множество негодований среди местных жителей.

Напомним, в целом, в мае цены на бензин по стране выросли на 18,7%.

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