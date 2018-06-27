Искусственный интеллект ставит на финал Англия — Бразилия. Россия вылетит от испанцев

Американский инвестбанк Goldman Sachs с помощью системы искусственного интеллекта проанализировал игру всех команд на российском мундиале и дал прогноз на финал чемпионата мира.

Аналитики инвестбанка заявили, что до финала дойдут сборные Бразилии и Англии, хотя еще до старта ЧМ предсказывали выход бразильцев и немцев.

Фаворитом финала и всего ЧМ, как и ранее, GS считает сборную Бразилии, которая должна выбить из турнира Германию уже на стадии 1/8 финала.

По мнению аналитиков, на пути к финалу бразильцы, помимо немцев, обыграют сборную Бельгии (1/4 финала) и Франции (1/2 финала).

Сборная России, по мнению GS, стадию 1/8 финала не пройдет и проиграет испанцам.



Прогноз получен путем математической обработки более 1 млн прогнозов с учетом уже проведенных игр.